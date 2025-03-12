Представлен самый маленький SSD на 1 ТБ

Компания ADATA представила внешний твердотельный накопитель SC730 объемом 1 ТБ, который стал самым компактным устройством в своей категории. Информация о новинке появилась на сайте производителя.

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Портативный накопитель оснащен разъемами USB-A и USB-C, его длина составляет всего 36 мм, а вес — 7,8 г, благодаря чему устройство значительно меньше привычных SSD-накопителей. SC730 использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с и представлен в версиях с объемом памяти 512 ГБ и 1 ТБ. Максимальная скорость последовательного чтения и записи достигает 600 МБ/с. Устройство работает в диапазоне температур от 5 до 35 градусов Цельсия.

Накопитель совместим с устройствами под управлением Windows 10, macOS 13, Linux 6 и Android 13, а также может использоваться с iPhone 15 (и новее) и игровыми консолями. Отмечается, что корпус обладает защитой от отпечатков пальцев.

Стоимость устройства пока не объявлена, однако производитель предлагает пятилетнюю гарантию на свой продукт.