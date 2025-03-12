Названы лучшие смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей

Редакция портала AndroidInsider составила подборку из семи лучших смартфонов стоимостью от 5 до 15 тыс. руб.

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Открывает список Tecno Spark Go 1, который при цене от 6,4 тыс. руб. предлагает 4/64 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и процессор Unisoc T615. К недостаткам этой модели отнесли отсутствие NFC для бесконтактных платежей и экран с низким по нынешним меркам HD-разрешением.

Следом идет Oppo A38, оснащенный аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, NFC, чипом MediaTek Helio G85, памятью 4/128 ГБ. При цене в 8,9 тыс. руб. гаджет имеет лишь два недостатка: низкое разрешение и тусклый экран.

В тройку лидеров попал Realme C75 — единственная модель в своем классе, предлагающая полноценную влагозащиту по стандарту IP69. Среди прочих параметров отмечается наличие чипа Helio G92, аккумулятора на 5828 мАч и IPS-экрана с разрешением Full HD+. В России эта модель предлагается в среднем от 11,9 тыс. руб.

На четвертом месте оказался Tecno Spark 30 Pro стоимостью от 12 тыс. руб. Гаджет может похвастаться чипом Helio G100, основной камерой на 108 Мп, AMOLED-экраном, наличием NFC и батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт.

Следом идет Redmi Note 13, получивший AMOLED-экран, камеру на 108 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт, память 6/128 или 8/512 ГБ. В России эту модель продают в среднем от 12,5 тыс. руб. Эксперты предупреждают, что смартфон представлен в двух версиях: с NFC и без.

На шестом и седьмом местах расположились Honor X8c и Poco M6 Pro, доступные в среднем за 14,9 и 15,7 тыс. руб.