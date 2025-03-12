В России начнут массово отключать 3G

Российские операторы сотовой связи МТС и «Билайн» готовятся к масштабному отключению сетей третьего поколения (3G) в 2025 году. Целью этого шага является освобождение частотного ресурса для развития более современных и скоростных сетей 4G (LTE). В то время как МТС и «Билайн» активно избавляются от устаревшей технологии, T2 и «Мегафон» пока придерживаются более осторожного подхода. Об этом пишут «Ведомости».

По данным Роскомнадзора на конец 2024 года, «Билайн» лидировал по количеству базовых станций (БС) – 328 700, МТС обслуживала 312 200 БС, T2 – 323 100 БС, а «Мегафон» – 348 800 БС. Ведомство не уточнило, какая доля этих станций приходится на 3G.

МТС планирует в 2025 году отключить не менее половины своих 3G-станций в 42 регионах России. «Билайн» намерен до конца текущего года перевести частоты 3G под LTE в 15 регионах. Обе компании не раскрывают точное количество 3G-станций, подлежащих отключению.

В «Билайне» объясняют рефарминг частот (перевод их из 3G в LTE) необходимостью увеличения пропускной способности сети, повышения скорости передачи данных и улучшения качества связи для абонентов. Оператор уже провел рефарминг в Москве, Московской области и ряде других регионов. По данным компании, лишь 0,1% устройств в сети поддерживают только 3G, преимущественно это планшеты.

МТС в 2024 году полностью отключила 3G в Угличе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, заменив устаревшие станции на отечественные LTE-станции от «Иртеи». В прошлом году компания установила 200 таких БС в 37 регионах и планирует развернуть еще 1000 в 2025 году. Цель МТС – полный отказ от 3G и переход на LTE по всей стране к 2027 году с использованием российского оборудования.

Представитель МТС заверил, что отключение 3G не приведет к проблемам со связью для абонентов, так как количество 3G-only устройств незначительно и продолжает сокращаться. Пилотные проекты по отключению 3G, в том числе в крупных регионах, прошли «бесшовно» для пользователей.

В отличие от МТС и «Билайн», T2 и «Мегафон» не спешат отказываться от 3G. Tele2 продолжит переводить частоты в 4G, но без отключения 3G-слоя. «Мегафон» пока не отключал 3G, сохраняя часть емкости для абонентов с устройствами, не поддерживающими LTE.