Xiaomi готовит к выпуску флагманские смарт-часы с eSIM

Согласно информации портала Notebookcheck, Xiaomi готовится представить новые «умные» часы с функцией автономной передачи мобильных данных и быстрой зарядкой.

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По мнению инсайдеров, этот девайс, возможно, станет преемником флагманской модели Watch 2 Pro или обновлением модели S4. Учитывая номер модели, указанный в новой утечке (M2426W1), новые часы «близки к номеру (M2424W1)», что позволяет предположить, что новая модель может оказаться «итеративным обновлением» S4.

При этом якобы известно и рабочее название часов: «Watch 3 Pro», что отсылает к продолжению Watch 2 Pro. Поэтому пока ясности нет.

Также инсайдеры говорят, что новые часы Xiaomi будут оснащены зарядным аксессуаром мощностью 10 Вт, что значительно превышает возможности предполагаемого конкурента, OnePlus Watch 3, с его быстрой зарядкой мощностью 7,5 Вт.

Предполагается, что новая модель часов может быть выпущена одновременно с планшетом Xiaomi, который будет иметь OLED-дисплей высокого качества, и со вторым поколением складного смартфона в стиле «моллюск».