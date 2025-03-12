Названы сроки возвращения на Землю «Союза МС-27»

Пилотируемый корабль "Союз МС-27", старт которого намечен на 8 апреля, вернется на Землю 9 декабря.

Об этом сообщил журналистам командир экипажа, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков перед началом экзаменационной комплексной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"9 декабря", - ответил Рыжиков на вопрос ТАСС о том, когда планируется возвращение экипажа на Землю.

В Центре подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина в среду проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах МКС и пилотируемого корабля "Союз". По итогам этой тренировки будет принято решение о готовности основного и дублирующего экипажей "Союза МС-27" к предстоящему полету на Международную космическую станцию.

Корабль "Союз МС-27" 8 апреля доставит на станцию основной экипаж 73-й длительной экспедиции. В него входят космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким. В дублирующий экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс.