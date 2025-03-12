Названа планета с самым большим количеством спутников

Сатурн признали планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе. В ходе нового исследования астрономы открыли 128 ранее неизвестных «лун». С их учетом количество спутников газового гиганта достигло 274 – почти вдвое больше, чем у всех остальных планет, вместе взятых.

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Международный астрономический союз официально подтвердил открытие спутников и присвоил им обозначения в виде последовательностей цифр и букв. Позднее объектам дадут имена в честь божеств галлов, скандинавов и канадских инуитов.

Спутники удалось идентифицировать с помощью метода «сдвига и слежения». Астрономы получали последовательные изображения, отслеживающие путь спутника по небу, и комбинировали их, чтобы сделать «луну» достаточно яркой для обнаружения.

Все 128 новооткрытых объектов являются неправильными спутниками. Они обладают «картофелеобразной» формой и достигают не более нескольких километров в поперечнике.

Наблюдения за маленькими спутниками помогут ученым лучше понять бурный период ранней истории Солнечной системы. Тогда планеты перемещались по нестабильным орбитам и часто сталкивались друг с другом.

Новые спутники расположены группами. Можно предположить, что многие из них являются остатками более крупных тел, которые сталкивались и разрушались в течение последних 100 миллионов лет. Все спутники также имеют большие эллиптические орбиты, расположенные под углом к орбитам более близких к Сатурну спутников.

Анализ динамики спутников также позволит больше узнать о происхождении колец Сатурна. Предположительно, они возникли при распаде спутников под воздействием силы тяжести планеты, сообщает The Guardian.