В Норвегии оттаяли гробы похороненных 400 лет назад китобоев

Из-за потепления климата в Норвегии оттаяли древние могилы китобоев XVII–XVIII веков на Шпицбергене. Об этом заявили в Норвежском институте исследований культурного наследия.

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Сообщается, что ранее кладбище сохранялось благодаря вечной мерзлоте. Сейчас оно тает, обнажая гробы, которые разрушаются под влиянием эрозии и уплывают в открытое море. Исследователи проекта «Скелеты в шкафу» пытаются успеть изучить останки, пока они не исчезли.

Исследователи призывают принять меры для сохранения культурного наследия в условиях изменяющейся среды, сообщили в пресс-службе института.

Ранее ученые нашли черный саркофаг возрастом более миллиона лет. Саркофаги использовались для захоронений местных правителей.

В Петербурге ушло под воду Серафимовское кладбище

Другие исследователи нашли на вершине пирамидальной конструкции в Сальвадоре керамических кукол возрастом 2,4 тысячи лет, которые использовались для ритуалов. Одной из самых интересных черт найденных марионеток являются их лица.