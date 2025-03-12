Появились первые фото Google Pixel 10 и 10 Pro

В Сети появились первые изображения Google Pixel 10 и 10 Pro, опубликованные инсайдером @OnLeaks.

© Ferra.ru

Судя по рендерам, базовая версия смартфона впервые получит телеобъектив — раньше он был эксклюзивом для моделей Pro.

Google придерживалась строгого разделения флагманских смартфонов: обычный Pixel получал только основной и ультраширокий модули, а Pro-версия — перископический телеобъектив.

Однако в 2024 году компания смягчила границы, представив компактный Pixel 9 Pro с той же камерой, что у Pro XL. Теперь, похоже, Google решила еще раз пересмотреть стратегию.

© 9to5Google

На изображениях видно, что стеклянная панель модуля камеры у Pixel 10 стала шире — она теперь совпадает по размеру с Pixel 10 Pro. Это подтверждает, что Google добавила новый сенсор.

Однако точные характеристики неизвестны, а узкая форма объектива вызывает сомнения: возможна ошибка в интерпретации утечек, как это случалось ранее с рендерами Galaxy Z Flip 7.