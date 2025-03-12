Представлена безопасная ядерная батарея, способная работать «тысячи лет»

В Китае представили безопасную ядерную батарею Zhulong-1, работающую «тысячи лет»
В Китае представили Zhulong-1 — первую в стране ядерную батарею на углероде-14.
Она вырабатывает энергию за счет радиоактивного распада и, по словам разработчиков, может работать тысячи лет без подзарядки.
Zhulong-1 создала компания Wuxi Beta Pharma совместно с Северо-Западным педагогическим университетом. По сути, это мини-электростанция, которая подходит для имплантов, спутников, датчиков и другой техники, требующей долгосрочного автономного питания.
В тестах батарейка уже проработала четыре месяца, питая LED-освещение. Ее заявленный КПД — 8%, а температура эксплуатации — от -100 до +200 °C. При этом она безопасна: излучение изолировано, а конструкция рассчитана на десятки лет без деградации.
Разработчики обещают, что в следующем году выйдет Zhulong-2, размером с монету. Правда, о цене пока молчат.