Сотрудникам госведомств и банков в РФ запретят общаться в мессенджерах

Государственная Дума ФС РФ готовится 18 марта 2025 года приступить к рассмотрению законопроекта, призванного поставить надежный заслон на пути интернет-мошенничества.

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Документ содержит целый комплекс мер, направленных на борьбу с киберпреступностью, в том числе создание специализированной базы данных с голосовыми образцами мошенников, а также введение ограничений на использование иностранных мессенджеров сотрудниками органов власти, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами.

Как сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, ограничение на использование зарубежных мессенджеров, предусмотренное в законопроекте «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям... совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий...», распространяется исключительно на профессиональное общение сотрудников банков с клиентами.

Подчеркивается, что в личных целях работники банковских организаций по-прежнему смогут пользоваться любыми доступными мессенджерами по своему усмотрению.