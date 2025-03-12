Пластиковые шарики заставили вырабатывать энергию

Международная группа исследователей открыла новый метод генерации электричества, основанный на использовании маленьких пластиковых шариков. Эксперимент показал, что при плотном расположении и контакте между собой такие шарики способны генерировать больше электричества, чем обычно. Этот процесс называется трибоэлектричеством — он напоминает статическое электричество, возникающее при трении воздушного шара о волосы. Работа опубликована в журнале Small.

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Трибоэлектрические наногенераторы вырабатывают электричество за счет трения между разными материалами. В новом исследовании ученые выяснили, что при контакте поверхности, состоящей из плотно упакованных пластиковых шариков, с другой аналогичной поверхностью шарики получают разноименные заряды: одни заряжаются положительно, другие — отрицательно. Чем эффективнее происходит перенос электрических зарядов, тем больше вырабатывается электричества.

Тесты с различными типами шариков показали, что размер и материал играют ключевую роль в эффективности генерации. Большие шарики чаще получают отрицательный заряд, тогда как мелкие — положительный. Наибольший эффект достигался при использовании шариков из меламин-формальдегида.

Меламин-формальдегид обладает низкой эластичностью, что делает его менее гибким, но более способным удерживать и передавать электрический заряд. Кроме того, использование пластиковых шариков снижает стоимость производства по сравнению с дорогостоящими материалами. Сухое изготовление частиц делает процесс более экологичным, так как исключает использование растворителей.

Прорыв в области трибоэлектричества открывает двери к созданию автономных устройств, которые будут работать без батареек и внешних источников питания. Перспективы использования этой технологии в носимой электронике и в создании экологически чистых источников энергии кажутся безграничными.

Ведущий автор исследования, доктор Игнас Джимидар из Свободного университета Брюсселя, отметил: «Наше исследование показывает, что небольшие изменения в выборе материала могут значительно повысить эффективность выработки энергии. Это открывает новые возможности для трибоэлектрических наногенераторов в повседневной жизни, без необходимости полагаться на традиционные источники энергии».

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают необходимость дальнейших шагов для внедрения этой технологии в реальные устройства. Улучшение эффективности и надежности станет ключевым фактором для ее успешного масштабирования.