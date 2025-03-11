В Nokia сообщили о неудачной первой попытке позвонить с Луны

Первая попытка позвонить по сотовой связи с Луны с помощью доставленного туда ранее оборудования оказалась неудачной. Об этом сообщила финская компания Nokia, передает РИА Новости.

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Необходимое оборудование было доставлено на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2 10 марта. Во вторник, 11 марта, Nokia решила совершить сотовый звонок на Луне, однако попытка закончилась неудачей.

«Причиной провала стало значительное ограничение по мощности из-за ориентации солнечных панелей зонда, севшего не под тем углом», — сообщили в компании.

В Nokia уточнили, что доставленное на Луну оборудование реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут, а затем перестало из-за недостатка энергии.

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Напомним, что зонд Athena, на борту которого находился передатчик Nokia формата 4G, был запущен с мыса Канаверал во Флориде 27 февраля ракетой Falcon 9. На Луне он сел на плато Монс Мутон в районе Южного полюса 6 марта. Продолжительность миссии составляет десять дней.