В Таиланде найден затерянный город

Археологическая миссия под руководством профессора Санти Пайлопли из Университета Чулалонгкорн обнаружила следы затерянного города в историческом центре современно города Накхонратчасимы, расположенного на северо-востоке Таиланда.

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Об открытии сообщает Heritage Daily. Оно получилось отчасти случайным, поскольку затерянный город удалось обнаружить при помощи аэрофотоснимков, сделанных еще в 1950-х годах. Современные археологи сделали то, что не удалось сделать их предшественникам.

При внимательном анализе снимков они выявили признаки земляной насыпи правильной прямоугольной формы, простирающейся на север от канала Тахонг. Обратили внимание археологи и на то, что современная набережная проходит по границе насыпи.

Проведенные затем полевые исследования показали, что неизвестный город здесь существовал еще до начала строительства Накхонратчасима и канала Тахонг, построенных во время правления короля Аютии Нарая Великого. Правил же он в период с 1656 по 1688 годы.

В историю Нарай Великий вошел как мудрый правитель-дипломат. Войнам он предпочитал заключение с другими странами, включая Персию, торговых и дипломатических соглашений.

Известен он и тем, что фактически отдал часть своей власти греческому путешественнику Константину Фалкону, ставшему его фаворитом. Грек получил исключительные полномочия и фактически стал соправителем государства. Благодаря Фалкону Сиам наладил дипломатические связи с двором французского короля Людовика XIV.

Археологи интерпретировали обнаруженную ими земляную насыпь как границу затерянного города, который, как они считают, был сопоставим по своей архитектуре с другими городами того периода. Но он был гораздо крупнее.

Расчеты показали, что площадь древнего города составляла около 3,4 квадратных километра, то есть он в два раза превосходил построенный позже на его месте город Накхонратчасима и был значительно крупнее других поселений того времени.