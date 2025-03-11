Asus выпустила очищающие воздух мониторы
Компания Asus представила линейку мониторов VU Air Ionizer со встроенным очистителем воздуха. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.
По заявлениям производителя, новые мониторы способны удалить до 90% пыли, аллергенов и других частиц. Для очистки воздуха используется ионизатор, который не требует замены фильтров и эффективно охватывает объем до 1 куб. м.
Линейка включает три монитора с диагоналями 23,8, 27 и 34 дюйма. Все устройства оснащены IPS-матрицей с частотой обновления 100 Гц и яркостью 250 нит. Разрешение младших моделей составляет Full HD, в то время как 34-дюймовая версия предлагает разрешение 1440p.
Цены на мониторы варьируются от $130 (около 11,5 тыс. руб.) за модель с диагональю 23,8 дюйма до $360 (около 31,8 тыс. руб.) за 34-дюймовую версию.
В феврале Asus представила беспроводную компьютерную мышь Fragrance Mouse, главной особенностью которой стала возможность добавлять ароматизаторы. За отсеком для батареек расположен полупрозрачный контейнер для масел, который можно мыть и наполнять любимыми ароматами.