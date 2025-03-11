Asus выпустила очищающие воздух мониторы

Компания Asus представила линейку мониторов VU Air Ionizer со встроенным очистителем воздуха. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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По заявлениям производителя, новые мониторы способны удалить до 90% пыли, аллергенов и других частиц. Для очистки воздуха используется ионизатор, который не требует замены фильтров и эффективно охватывает объем до 1 куб. м.

Линейка включает три монитора с диагоналями 23,8, 27 и 34 дюйма. Все устройства оснащены IPS-матрицей с частотой обновления 100 Гц и яркостью 250 нит. Разрешение младших моделей составляет Full HD, в то время как 34-дюймовая версия предлагает разрешение 1440p.

Цены на мониторы варьируются от $130 (около 11,5 тыс. руб.) за модель с диагональю 23,8 дюйма до $360 (около 31,8 тыс. руб.) за 34-дюймовую версию.

В феврале Asus представила беспроводную компьютерную мышь Fragrance Mouse, главной особенностью которой стала возможность добавлять ароматизаторы. За отсеком для батареек расположен полупрозрачный контейнер для масел, который можно мыть и наполнять любимыми ароматами.