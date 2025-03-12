РКК «Энергия» начала испытания макета нового спутника

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Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» начала испытания динамического макета нового спутника.

РКК «Энергия» начала испытания макета нового спутника
© РИА Новости

Об этом со ссылкой на фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает РИА Новости.

«Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года», — рассказали в организации.

Там добавили, что запуск космического аппарата планируется провести в 2027 году.

Разрабатываемый РКК спутник планируется вывести на околоземную орбиту высотой 500 метров, с которой он будет получать изображения земной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель.

В декабре 2024 года Юрий Борисов, занимавший должность главы госкорпорации «Роскосмос», сообщил, что Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в которую на тот момент входило 288 аппаратов.

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