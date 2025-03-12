Apple отложила выпуск своего первого смарт-дисплея

На этой неделе компания Apple объявила, что выпуск «более персонализированной» версии Siri, обещанной в прошлом году, откладывается. По словам Марка Гурмана, это, в свою очередь, негативно повлияло на запуск запланированного компанией умного домашнего центра.

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В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что устройство, в настоящее время имеющее кодовое название J490 и, как ожидается, объединяющее экран, похожий на iPad, с элементами управления умным домом, было отложено как прямой результат задержек, связанных с новыми функциями Siri:

«В какой-то момент компания надеялась анонсировать этот продукт в марте. Но поскольку устройство в определенной степени полагается на отложенные возможности Siri, его также отложили»

По слухам, устройство от Apple может составить конкуренцию Echo Hub от Amazon и Nest Hub от Google. Предполагается, что новинка получит 7-дюймовый сенсорный экран, который будет крепиться на стену, фронтальную камеру, встроенную перезаряжаемую батарею и динамики. Помимо управления умными бытовыми приборами, устройство сможет обрабатывать видеозвонки и запускать приложения. В значительной степени умный домашний центр Apple будет управляться голосом.

Несмотря на задержку, «яблочный» производитель, как сообщается, запустил внутреннюю программу тестирования, позволяющую избранным сотрудникам брать прототипы устройства домой для тестирования и обратной связи.