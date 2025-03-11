Найдены доказательства сотрудничества людей и неандертальцев

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме совместно с коллегами из других институтов выяснили, что первобытные люди и неандертальцы не просто сосуществовали, но и сотрудничали. На это указывают результаты раскопок в пещере Тиншемет в центральном Израиле. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

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Команда объединила данные из четырех ключевых областей — производства каменных орудий, стратегий охоты, символического поведения и социальной сложности. Выводы показали, что различные человеческие группы, включая неандертальцев, донеандертальцев и Homo sapiens участвовали в осмысленных взаимодействиях.

Эти обмены способствовали передаче знаний и привели к постепенной культурной гомогенизации популяций. Исследование предполагает, что эти взаимодействия стимулировали социальную сложность и поведенческие инновации.

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Например, формальные погребальные обычаи начали появляться на территории современного Израиля около 110 тыс. лет назад впервые в мире, вероятно, в результате интенсификации социальных взаимодействий.

Поразительным открытием в пещере Тиншемет оказалось широкое использование минеральных пигментов, в частности охры, которые могли применяться для украшения тела. Возможно, эта практика служила для определения социальной идентичности и различий между группами, отметили исследователи.