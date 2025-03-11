Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности — М — произошла на Солнце, став первой мощной вспышкой с 5 марта. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в Институте прикладной геофизики.

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— 11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка М1.1. (N05W46) продолжительностью три минуты, — говорится в сообщении.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что за вспышкой не последовал выброс солнечной плазмы, а «место ее формирования исключает влияние на Землю», передает ТАСС.

5 марта на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М, которая продолжалась около 10 минут, после чего активность звезды пошла на спад.

Все солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения по пяти основным категориям, от самого слабого класса A0.0 до наиболее мощного X, и каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Подобные солнечные явления также обычно сопровождаются выбросами плазмы, и при достижении Земли они могут вызывать геомагнитные возмущения и магнитные бури.