Как таяние льдов в Арктике повлияло на климат Европы и США

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (Испания) раскрыли последствия таяния арктического льда. Исследование показало, что этот процесс влияет на климат в других регионах планеты. Ученые проанализировали воздействие таяния, исключив другие факторы изменения климата.

Ученые заявили, что таяние льдов делает климат на юго-западе Соединенных Штатов более сухим, особенно в зимние месяцы. Также оно отражается на климате Испании и Португалии – там, напротив, наблюдается повышенная влажность.

Команда использовала три климатических модели различной сложности. В каждой провели два набора симуляций, один из которых учитывал историческое количество морского льда, а второй – существенно уменьшившийся ледяной покров.

Известно, что сокращение льда снижает альбедо – способность поверхности отражать солнечные лучи обратно в космос. Оно также устраняет изоляцию между атмосферой и поверхностью океана и влияет на профили солености. Локальные изменения приводят к разнообразным атмосферным и океаническим реакциям, которые могут распространяться далеко за пределы Арктики.

Ученые отметили, что на климат влияет совокупность различных факторов. Но данные климатических моделей хорошо соотносятся с настоящими природными явлениями – например, сильной калифорнийский засухой 2012-2016 годов, сообщает Communications Earth & Environment.