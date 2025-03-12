Внедрение ИИ повлияет на разрыв между бедными и богатыми

С увеличением доли искусственного интеллекта в экономике XXI века нарастают дебаты о возможных последствиях этого для распределения доходов и богатства. В статье, опубликованной в журнале Heliyon, показано, что в то время как автоматизация, основанная на ИИ, может усугубить неравенство богатства, есть и факторы, которые могут смягчить эти различия.

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Исследователи из Чанчжоуского и Шэньчжэньского университетов (Китай) пришли к выводу, что продвижение ИИ-технологий способствует экономическому росту и общему улучшению благосостояния общества.

«ИИ станет новым катализатором экономического роста в Китае, вносящим новую жизнь в экономику», — пишут они.

Разработанная учеными модель учитывает и на рынок труда, и на рынок капитала. Возможности людей зарабатывать на протяжении жизни, а также случайный характер смертности.

Исследование показало, что автоматизация, основанная на ИИ, способствует экономическому росту, но также увеличивает неравенство в доходах, особенно между доходами от труда и капитала. Повышение производительности спровоцирует рост заработной платы и процентных ставок. Последнее будет обусловлено возросшим спросом со стороны предприятий, стремящихся внедрить ИИ в свои рабочие процессы, и компаний, создающих все более совершенные ИИ. Зарплаты растут, но не так быстро, как доходность капитала, причем последняя имеет непропорциональное увеличение эффективности.

Авторы исследования отмечают, что «нейтральные по Хиксу» технологии и инновации могут сгладить разрывы в распределении богатства. Концепция, впервые введенная в 1932 году экономистом Джоном Хиксом подразумевает, что «нейтральными» будут любые технологические изменения, которые не влияют на баланс труда и капитала в количествах физических затрат и выпуска товаров. Например, нейтральные по Хиксу изменения в производственном процессе фабрики будут такими, которые увеличивают эффективность труда и машин (капитала) на одинаковую величину.

Также предлагаются политические меры, такие как механизмы перераспределения, которые помогут сбалансировать рост экономики и социальную справедливость.