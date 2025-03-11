NASA сфотографировало ударную волну сверхзвукового самолета XB-1

НАСА и компания Boom Supersonic представили потрясающий снимок, на котором запечатлена ударная волна сверхзвукового самолета XB-1 во время тестового полета 10 февраля.

В ходе этих испытаний самолет трижды преодолел звуковой барьер.

«Это изображение делает невидимое видимым — первый американский гражданский сверхзвуковой самолет, преодолевающий звуковой барьер», — прокомментировал основатель и генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл.

Команда XB-1 разработала программное обеспечение с использованием данных НАСА, чтобы направить пилота на путь, где самолет мог бы оказаться на фоне солнца. Когда XB-1 оказался в нужном месте, специалисты сделали снимок с помощью наземных телескопов со специальными фильтрами, которые обнаруживают искажения воздуха. Именно поэтому ударные волны вокруг самолета видны на фотографии.

Но до земной поверхности удар, как и было рассчитано, не дошел, что подтвердили расставленные по пути следования микрофоны. Это примечательно, поскольку сверхзвуковые полеты над населенными районами США запрещены.