Что происходит на АЭС «Фукусима» спустя 14 лет после аварии

Уровень радиации на атомной электростанции «Фукусима-1» значительно снизился с момента аварии, произошедшей 14 лет назад, однако на части ее территории все еще невозможно находиться. Как ведутся работы по очистке станции и когда они могут быть завершены, разбиралось агентство The Associated Press.

В 2011 году на «Фукусиме-1» в результате землетрясения и спровоцированного им цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. С тех пор в них непрерывно закачивали воду для охлаждения. Специалисты компании Tokyo Electric Power откачивали ее и помещали в специальные стальные цистерны, установленные на территории АЭС.

По данным The Associated Press, уровень радиации на «Фукусиме-1» значительно снизился, рабочие ходят во многих зонах, одетые только в хирургические маски и обычную одежду, однако на территории атомной электростанции есть места, куда способны добраться только специально спроектированные роботы.

«Управляемый дистанционно выдвижной робот пережил несколько неудач, включая отказы оборудования, прежде чем вернуться с крошечным кусочком расплавленного топлива из поврежденного реактора № 2. (…) Далее операторы надеются отправить выдвижного робота глубже в реактор, чтобы взять образцы ближе к центру, где ядерное топливо выпало из активной зоны», - отмечается в статье.

Однако робота нужно вручную заталкивать и выталкивать и с этим могут справиться только люди. В конце августа небольшие группы помогали роботу, находясь в радиоактивной зоне по 15-30 минут, чтобы минимизировать воздействие на организм, утверждает агентство.

«Работа в условиях высокого уровня радиации заставляла нас нервничать и торопиться. Это было трудное задание», - пояснил руководитель группы Ясунобу Ёкокава.

При этом максимальная индивидуальная доза облучения рабочих превысила средний показатель. С радиацией сталкиваются и сотрудники, которые возводят гигантскую крышу для удержания радиоактивной пыли над одним из самых загрязненных мест на станции - реактором № 1.

Рабочие также удаляют очищенные радиоактивные сточные воды. Недавно они начали демонтировать опорожненные резервуары для воды, чтобы освободить место для строительства объектов, необходимых для исследования и хранения расплавленных остатков топлива.

Эксперты считают, что работа по выводу станции из эксплуатации только начинается. По их оценкам, она может занять более столетия. При этом изначально стояла цель завершить работы к 2051 году, но извлечение расплавленного топлива уже отстает о графика на три года, и многие вопросы так и не решены.

Напомним, что ранее власти Японии приняли решение о постепенном сбросе очищенной воды с «Фукусимы-1» в океан. Данная операция растянется на 30-40 лет. Несмотря на то, что сбрасываемая вода проходит очистку, в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению.