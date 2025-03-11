Найдены останки динозавра размером с пони

Международная группа палеонтологов из Великобритании и США изучила окаменелости, найденные на шотландском острове Скай около 50 лет назад. Специалисты пришли к выводу, что перед ними новый вид древних ящеров, живших около 166 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Environmental Science Transactions (EEST) Королевского общества Эдинбурга.

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Окаменелость, получившая прозвище «динозавр Элгола» в честь близлежащей деревни, была обнаружена у подножия скалы в 1973 году. Однако из-за сложного расположения ее удалось извлечь только в 2018 году. Находка включает фрагменты позвоночника, ребер и бедренных костей и считается наиболее полной окаменелостью динозавра, когда-либо обнаруженной в Шотландии, а также самой древней.

По словам исследователей, динозавр, возможно, принадлежал к группе цераподов или орнитоподов — травоядных динозавров, живших в юрский и меловой периоды. Если подтвердится, что это орнитопод, то находка может стать одним из древнейших ископаемых остатков этой группы в мире.

«Некоторые особенности костей указывают на то, что образец может принадлежать орнитоподу, группе травоядных динозавров, наиболее известных по меловому периоду», — добавила соавтор исследования Сьюзи Мейдмент, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне.

Эта находка открывает новые горизонты для изучения эволюции динозавров и их роли в экосистеме юрского периода.