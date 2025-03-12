Ученые исследовали место захоронения Ноева ковчега

В месте, где предположительно покоятся остатки Ноева ковчега, обнаружили следы потопа. Открытие стало косвенным подтверждением библейской истории.

© Mir24.TV

Международная группа исследователей осмотрела формацию Дурупинар – образование в форме лодки, расположенное в 30 км к югу от горы Арарат в Турции. Это 163-метровая геологическая структура из разновидности железной руды – лимонита.

Формация привлекла внимание ученых тем, что ее форма и строение почти полностью совпадают с библейским описанием Ноева ковчега. Новые данные показали, что около 5 тысяч лет назад она пережила сильное наводнение.

В ходе исследования ученые собрали 30 образцов почвы и пород с разных частей формации и отправили на анализ в Стамбульский технический университет. Результаты показали, что в почве содержатся следы глиноподобных материалов, морские отложения и даже останки морских обитателей, таких как моллюски. Датировка образцов показала, что им от 3500 до 5000 лет.

Можно сделать вывод, что формация Дурупинар и ее окрестности были покрыты водой во время, соответствующее Всемирному потопу. Буквальное толкование Библии показало, что эта катастрофа произошла в период энеолита (5500-3000 годы до нашей эры).

Размеры формации также соответствуют ковчегу. В Библии сказано, что он был «длиной в триста локтей, шириной в пятьдесят локтей и высотой в тридцать локтей». Неизвестно, чему равнялась эта мера длины. Ученые взяли за образец египетский локоть (52,4 см) и установили, что длина ковчега составляла 157 метров. Длина формации Дурупинар – 168 метров.

Впрочем, теория о том, что формация может быть остатками Ноева ковчега, подвергается критике со стороны геологов. Они утверждают, что это природная структура, возникшая при размывании породы обломками оползня. Кроме того, дереву требуются миллионы лет, чтобы окаменеть. Ковчег не успел бы превратиться в камень за 5 тысячелетий, сообщает The Daily Mail.