Ученые выяснили, как глобальное потепление вызвало массовое вымирание 252 миллиона лет назад

Газета.Ru

Около 252 миллионов лет назад на Земле произошло крупнейшее в истории массовое вымирание (пермо-триасовое вымирание), которое уничтожило большую часть животных планеты. Новое исследование ученых из Женевского университета показало, что причиной катастрофы стали массивные извержения вулканов, выбросившие в атмосферу около 100 тысяч миллиардов тонн углекислого газа. Это вызвало резкий рост глобальных температур на 10°C и разрушение климатического баланса. Работа опубликована в журнале Frontiers in Earth Science (FES).

Названа причина массового вымирания на Земле 252 млн лет назад
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Результаты исследования показали, что хотя животные сильно пострадали, многие растения пережили катастрофу, оставив за собой окаменелости, которые помогли ученым смоделировать климатические изменения того периода. Ученые сопоставили данные о географии Земли того времени с ископаемыми остатками растений, чтобы оценить, как выглядел локальный климат на основе обнаруженных там биомов.

Исследователи выделили шесть основных биомов (совокупностей взаимодействующих экосистем одной природно-климатической зоны), включая жаркие влажные тропические леса, сезонные тропики, умеренные зоны и пустыни. В холодном климате тропики представляли собой пустыни, а на более высоких широтах преобладали тундра и холодные леса. В теплых условиях температура росла, и на полюсах появлялись умеренные леса, а в экваториальных широтах — пустыни.

Ученые обнаружили, что на границе пермо-триаса биомы резко изменились. Периоды в позднем перме были холодными, однако уже в начале триаса климат был нестабильным. По мнению авторов, это могло быть связано с недостаточными данными о тех временах или с резкими колебаниями климата, которые мешали формированию стабильных биомов. В более поздние периоды триаса климат стабилизировался при температуре на 10°C выше, чем в перме. Пустыни в тропиках уступили место влажным лесам, а тундра исчезла полностью.

«Этот переход к более теплому состоянию сопровождался усилением водного цикла», — объяснила доктор Маура Бруннетти из Женевского университета, ведущий автор исследования. — «В тропиках появились летние и круглогодичные влажные биомы, вытеснив пустыни. Умеренные биомы сместились к полюсам, что привело к исчезновению тундры».

Ученые предупреждают, что резкий рост температуры на 10°C и изменения в биомах связаны с выбросами CO₂.

«Если современные темпы выбросов сохранятся, мы достигнем уровня эмиссий пермо-триасового вымирания уже через 2 700 лет — на порядок быстрее, чем это происходило 252 миллиона лет назад», — предупредила Бруннетти.

По мнению исследователей, полученные результаты помогают не только лучше понять крупнейшее вымирание в истории Земли, но и дают ключи к прогнозированию будущих климатических изменений на фоне роста современных выбросов парниковых газов.

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