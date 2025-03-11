В Чили спустя 130 лет обнаружили исчезнувший вид лягушки

Команда исследователей из Университета Консепсьона обнаружили популяцию редкой лягушки Alsodes vittatus, которая не наблюдалась более 130 лет. Вид был впервые описан в 1902 году, но с тех пор его не удавалось найти, несмотря на многочисленные попытки. Работа опубликована в журнале ZooKeys.

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Лягушка Alsodes vittatus была описана в 1902 году немецким натуралистом Родульфо Амандо Филиппи, который получил три экземпляра от французского энтомолога Филиберта Жермена. Жермен обнаружил этот вид в 1893 году на территории бывшего поместья Сан-Игнасио-де-Пемехуэ в регионе Ла-Араукания. С тех пор, несмотря на неоднократные попытки найти этот вид, он считался исчезнувшим.

В 2015 и 2016 годах команда во главе с доктором Клаудио Корреа и биологом Хуаном Пабло Донозо провела экспедиции в северо-западной части бывшего поместья Сан-Игнасио-де-Пемехуэ. Тогда им удалось найти популяции лягушек рода Alsodes, но из-за отсутствия характерной белой или желтой полосы на спине ученые предположили, что это был другой вид.

Ключевой сложностью поиска стала неточная информация о месте первоначального обнаружения вида.

«Во времена Жермена поместье Сан-Игнасио-де-Пемехуэ занимало огромную территорию, и натуралист не указал точное место сбора экземпляров», — пояснили исследователи.

В 2023 и 2024 годах доктор Клаудио Корреа и инженер по возобновляемым природным ресурсам Эдвин Риверос Риффо изучили исторические публикации Жермена и восстановили маршрут, по которому он мог следовать. В результате они направились в юго-восточную часть бывшего поместья и обнаружили две популяции Alsodes vittatus в бассейнах рек Лолко и Порталес в регионе Ла-Араукания.

Это открытие стало важным событием для герпетологии Южной Америки и сохранения биоразнообразия в южном конусе. Большинство видов рода Alsodes находятся под угрозой исчезновения или недостаточно изучены, поэтому получение новых данных о местах обитания и образе жизни этих амфибий является ключевым шагом для их защиты.

«Впервые за более чем столетие после описания вида нам удалось получить биологические и экологические данные о Alsodes vittatus», — отметили исследователи. — «Полевые наблюдения показывают, что этот вид сталкивается с серьезными угрозами и может быть признан находящимся под угрозой исчезновения».

Ученые подчеркивают, что это открытие демонстрирует ограниченные знания о биологии и эволюции амфибий Южной Америки и указывает на необходимость дальнейших исследований и мер по сохранению исчезающих видов.