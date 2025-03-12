Под древнейшим городом мира нашли обширную сеть каналов

Археологи обследовали руины древнего поселения в Месопотамии, которое считается старейшим городом мира. Им удалось найти залегающую под ним обширную сеть каналов. Открытие позволяет лучше понять историю развития сельского хозяйства в этом регионе.

© Mir24.TV

Регион Эриду (Эреду) в южной Месопотамии на территории современного Ирака содержит много исторических памятников. Он был заселен с VI по начало I тысячелетия до нашей эры.

В ходе нового исследования команда из Даремского университета в Великобритании нашла одну из старейших и наиболее хорошо сохранившихся ирригационных сетей в мире. Эта система управления водными ресурсами существовала до I тысячелетия до нашей эры.

Исторически Месопотамия использовала для орошения полей воды реки Евфрат и ее притоков. Возможность отвода воды по каналам была крайне важна для развития городских поселений. Но ранние ирригационные системы практически нигде не сохранились – они были затянуты илом или перестроены.

Регион Эриду, в отличие от остальных, был заброшен после изменения реки Евфрат. Поэтому его археологический ландшафт остался нетронутым на несколько тысячелетий. Британские ученые с помощью спутниковых снимков и полевых исследований выявили более 200 каналов, связанных с Евфратом. Также они нанесли на карту 4 тысячи мелких ответвлений, связанных с 700 небольшими «фермами».

Открытие показало, что древние месопотамские землевладельцы освоили передовые для своего времени технологии и умело использовали природный ландшафт в своих целях. Высокие речные дамбы упрощали подачу воды самотеком на поля, а расщелины помогали распределять воду по пойме. Это позволяло выращивать сельскохозяйственные культуры по обоим берегам реки.

В дальнейшем ученые намерены датировать каждый канал, чтобы понять, как технологии менялись с течением времени. Также они сравнят результаты полевых исследований с данными из клинописных табличек, сообщает Antiquity.