Hyundai «нанял» роботов Atlas на свой завод

Boston Dynamics официально запустила тестирование своего нового гуманоидного робота Atlas на заводах Hyundai.

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Робот займется задачей «партионного упорядочивания» — сортировкой и расстановкой комплектующих перед их отправкой на сборочную линию.

Этот процесс традиционно выполняется людьми и требует физической выносливости, так как включает в себя подъем тяжелых деталей, наклоны и переноску.

Atlas должен не только справляться с разными типами запчастей, но и адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке на производстве.

Инженеры Boston Dynamics доработали систему управления роботом, внедрив методы обучения с подкреплением и работу с моделями искусственного интеллекта. Теперь Atlas способен анализировать ошибки и корректировать действия без вмешательства человека.