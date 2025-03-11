Астроном назвала точное время весеннего равноденствия в 2025 году

Весеннее равноденствие в 2025 году наступит 20 марта в 12:01 по мск, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

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По ее словам, в этот момент Солнце пересечет точку на небесном экваторе и перейдет из Южного полушария в Северное. Таким образом, в нем наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.

"День будет равен ночи на всей территории земного шара, отсюда и название – равноденствие. То есть 12 часов – день и ровно 12 часов – ночь. После весеннего равноденствия световой день начнет прибавляться, а ночь – укорачиваться", – указала эксперт. "Есть один момент, который можно понаблюдать. В этот день Солнце восходит точно на востоке и заходит за горизонт точно на западе. Можно отметить эти точки только в день равноденствия. После него в остальные дни солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. А после осеннего равноденствия в сентябре, наоборот – восходит на юго-востоке и заходит на юго-западе".

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему после весеннего равноденствия устанавливается теплая погода. По его словам, с этого дня солнечные лучи начинают доносить все больше энергии до поверхности нашей планеты, благодаря чему воздух прогревается.