К угрожающему Земле астероиду хотят отправить космический корабль
В начале года НАСА и ЕКА пугали всех опасностью падения астероида 2024 YR4. Уточненные расчеты свели этот риск к минимуму, тем не менее этот астероид по-прежнему остается потенциально опасным астрономическим объектом, поскольку будет пролетать поблизости в 2032 году.
И это делает его предметом повышенного внимания научного сообщества. Настолько, что к нему хотят отправить космический корабль. Предварительный анализ возможных исследовательских миссий проведен в статье для журнала Acta Astronautica.
Опасность миновала
Напомним, YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года системой предупреждения о столкновениях с астероидами (ATLAS), разработанной Гавайским университетом и финансируемой NASA. В то время астрономы оценивали вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года в 1%. К февралю эти оценки выросли до 2,3%, но уточненные измерения крупными телескопами по всему миру практически свели вероятность столкновения к нулю.
Астероиды — это, по сути, остаточный материал от формирования Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Поэтому изучение этих тел может раскрыть увлекательные подробности о ее эволюции и ответить на важные вопросы о возникновении жизни.
Большая часть астероидов собрана в главном поясе и, в отличие от околоземных, как YR4, менее доступна для изучения человечеством.
«Ну, я лично сомневаюсь, что он первичен. Подозреваю, что это часть астероида, вероятно, выбитого с орбиты на расстоянии ~4,18 а. е. (афелий). Если хорошенько его рассмотреть, это поможет охарактеризовать объекты в плохо изученном в настоящее время диапазоне от 2,77 а. е. (Церера, которую давно посещала Dawn) до 5,2 а. е. (где находятся троянцы Юпитера и куда направляется Lucy)», — рассказал астрофизик Маршалл Юбэнкс.
Научный интерес
В последние годы осуществлены несколько миссий по возврату образцов с околоземных астероидов, что привело к интересным открытиям. В образцах с Итокавы выявлены вода и внеземные минеральные включения, на Бенну нашли частицы комет и 20 различных аминокислот. Эти исследования подтверждают теорию о том, что астероиды и кометы были ответственны за доставку воды и строительных блоков жизни на Землю миллиарды лет назад.
Космическая угроза
Но интерес к YR4 не только научный — а в некотором смысле, если хотите, экзистенциальный.
«Это потенциально опасный астероид, который все еще может столкнуться с Луной в 2032 году, и даже если этого не произойдет, он вполне может стать реально опасным в будущем, — отметил Юбэнкс. — Определение его характеристик важно как на случай угрозы, так и (как указано в декадном обзоре NASA по планетарной науке) как полезное упражнение, чтобы научиться лучше изучать такие тела».
Достижения в области наноспутников и сверхмалых космических аппаратов позволяют сильно сэкономить, сделав полет к астероиду частью какой-то более крупной миссии.
«2024 YR4 предоставляет нам богатую возможностями среду, и меня вдохновляет, что мы можем использовать малые космические аппараты — кубсаты или дискаты — для его изучения. В качестве конкретного примера: любой запуск CLPS или Artemis в середине 2028-го, например, может потенциально отправить небольшой наноспутник к YR4 в конце декабря того же года, используя лунную переходную орбиту. Очевидно, что если мы собираемся регулярно исследовать многие из астероидов (и даже заниматься разведкой полезных ископаемых на них), это придется делать с помощью малых космических аппаратов, и YR4 предоставляет возможность начать этот процесс», — заключил ученый.