К угрожающему Земле астероиду хотят отправить космический корабль

В начале года НАСА и ЕКА пугали всех опасностью падения астероида 2024 YR4. Уточненные расчеты свели этот риск к минимуму, тем не менее этот астероид по-прежнему остается потенциально опасным астрономическим объектом, поскольку будет пролетать поблизости в 2032 году.

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И это делает его предметом повышенного внимания научного сообщества. Настолько, что к нему хотят отправить космический корабль. Предварительный анализ возможных исследовательских миссий проведен в статье для журнала Acta Astronautica.

Опасность миновала

Напомним, YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года системой предупреждения о столкновениях с астероидами (ATLAS), разработанной Гавайским университетом и финансируемой NASA. В то время астрономы оценивали вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года в 1%. К февралю эти оценки выросли до 2,3%, но уточненные измерения крупными телескопами по всему миру практически свели вероятность столкновения к нулю.

Астероиды — это, по сути, остаточный материал от формирования Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Поэтому изучение этих тел может раскрыть увлекательные подробности о ее эволюции и ответить на важные вопросы о возникновении жизни.

Большая часть астероидов собрана в главном поясе и, в отличие от околоземных, как YR4, менее доступна для изучения человечеством.

«Ну, я лично сомневаюсь, что он первичен. Подозреваю, что это часть астероида, вероятно, выбитого с орбиты на расстоянии ~4,18 а. е. (афелий). Если хорошенько его рассмотреть, это поможет охарактеризовать объекты в плохо изученном в настоящее время диапазоне от 2,77 а. е. (Церера, которую давно посещала Dawn) до 5,2 а. е. (где находятся троянцы Юпитера и куда направляется Lucy)», — рассказал астрофизик Маршалл Юбэнкс.

Научный интерес

В последние годы осуществлены несколько миссий по возврату образцов с околоземных астероидов, что привело к интересным открытиям. В образцах с Итокавы выявлены вода и внеземные минеральные включения, на Бенну нашли частицы комет и 20 различных аминокислот. Эти исследования подтверждают теорию о том, что астероиды и кометы были ответственны за доставку воды и строительных блоков жизни на Землю миллиарды лет назад.

Космическая угроза

Но интерес к YR4 не только научный — а в некотором смысле, если хотите, экзистенциальный.

«Это потенциально опасный астероид, который все еще может столкнуться с Луной в 2032 году, и даже если этого не произойдет, он вполне может стать реально опасным в будущем, — отметил Юбэнкс. — Определение его характеристик важно как на случай угрозы, так и (как указано в декадном обзоре NASA по планетарной науке) как полезное упражнение, чтобы научиться лучше изучать такие тела».

Достижения в области наноспутников и сверхмалых космических аппаратов позволяют сильно сэкономить, сделав полет к астероиду частью какой-то более крупной миссии.