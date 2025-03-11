Археологи открыли скрытый морем древний порт у берегов Греции

Международная команда подводных археологов сделала важное открытие на затопленном участке Асини, вблизи населенного пункта Толо в Арголиде (Греция), обнаружив значительные остатки древней портовой инфраструктуры.

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Это может значительно изменить представление о морской истории Средиземноморья, сообщает Аrkeonews.

Работы были сосредоточены на северо-западной части затопленной искусственной платформы, которая, как ранее было установлено, сохранила большую часть своей первоначальной формы. Используя высокоточное фотографирование, археологи детально задокументировали 16 квадратных метров, обнаружив значительные архитектурные остатки. Среди самых интригующих находок — керамические фрагменты, включая остраконы (черепки) от амфор, встроенные в каменные структуры, и разбитый сосуд, которые помогут датировать древний порт.

Асини имеет непрерывную историю обитания, начиная с доисторических времен, что осложняет установление точной даты строительства порта. Однако новые находки укрепляют гипотезу о том, что эта инфраструктура была жизненно важна для морской торговли в самые разные исторические эпохи. Он в основном состоит из большой искусственной платформы на мелководье, с признаками помещений или зданий, предполагающих многофункциональное использование.

Результаты раскопок будут опубликованы в научном журнале Opuscula.