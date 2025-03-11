Представлена обновленная версия российской мобильной системы «Ред ОС М»

Компания «Ред Софт» представила новую версию мобильной операционной системы «Ред ОС М 4», в которой разработчики уделили внимание всем аспектам: интерфейсу, безопасности, производительности и пользовательскому опыту. Об этом сообщается в блоге компании.

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Одним из главных обновлений «Ред ОС М 4» стала доработанная функция Red OS Mode, которая позволяет использовать мобильное устройство как полноценный ноутбук или стационарный компьютер. Этот режим оптимизирован для работы с текстовыми документами, визуальными редакторами и прочим ПО.

Кроме того, компания интегрировала новые корневые сертификаты, цифровые подписи и расширенный список серверов времени и DNS, что повышает стабильность и функциональность системы. Также были переработаны основные приложения, включая магазин RuStore, службу OTA-обновлений, файловый менеджер, галерею и почтовый клиент.

Обновленный интерфейс получил инновационный UX/UI-дизайн, включающий ромбовидные иконки в стиле скевоморфизма с акцентом на российскую культуру. Так, иконка часов выполнена в стиле командирских часов, а значок камеры напоминает классический фотоаппарат.

Отмечается, что отечественная ОС входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России, а также поддерживает Android-приложения и не использует Google-сервисы.

«РЕД ОС М» поставляется «из коробки» вместе с поддерживаемыми устройствами (смартфонами, планшетами и КПК) отечественных производителей.