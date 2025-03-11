К концу столетия человечество может остаться без спутников

Выбросы парниковых газов к концу века сделают непригодными околоземные орбиты для более, чем половины спутников, сообщает Apnews.com со ссылкой на новое исследование ученых, опубликованное в Nature Sustainability.

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Исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что по мере продолжения глобального потепления, вызванного сжиганием угля, нефти и газа, к концу столетия доступное пространство для спутников на низкой околоземной орбите может сократиться на 30–82% в зависимости от того, сколько углекислого газа будет выброшено в атмосферу.

Парниковый эффект также способствует охлаждению верхних слоев атмосферы. Это охлаждение делает верхние слои атмосферы менее плотными, что, в свою очередь, снижает сопротивление. Таким образом верхняя часть атмосферы менее интенсивно тормозит спутники, говорится в материале.

Без такого тормозящего воздействия спутники могут дольше оставаться на своих орбитах, сталкиваться, и порождать все больше обломков, оставляя все меньше возможностей для запуска новых космических аппаратов.

«К 2100 году, если рассматривать самый худший сценарий, несущая способность сократится на 50% при солнечных максимумах, и на 66% — при солнечных минимумах, — говорится в исследовании. — В максимально используемом диапазоне высот 400-1000 км наихудший сценарий приведет к снижению несущей способности на 60% в солнечный максимум и на 82% — в солнечный минимум».

Прогноз ученых сделан до 2100 года, однако, по их данным, определенные диапазоны орбиты оказались уже переполненными в наши дни.

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