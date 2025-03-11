Vivo представила новый 5G-смартфон

Vivo анонсировала Y300i — доступный 5G-смартфон с батареей на 6500 мАч и экраном 120 Гц.

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Новинка оснащена процессором Snapdragon 4 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти с виртуальным расширением до 24 ГБ и накопителем до 512 ГБ (UFS 2.2).

Смартфон получил 6,68-дюймовый HD+ LCD-экран с отверстием под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.8. Для безопасности предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.

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Устройство поддерживает 44-ваттную быструю зарядку, 5G (SA/NSA), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC и USB-C. Разъема для наушников нет, но есть стереодинамики.

Доступны три версии: 8/256 ГБ за 1499 юаней, 12/256 ГБ за 1599 юаней и 12/512 ГБ за 1799 юаней. Продажи в Китае стартуют 14 марта, информации о глобальном релизе пока нет.