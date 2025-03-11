Названы лучшие смартфоны стоимостью ниже 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов дешевле 10 тыс. руб.

Открывает список Realme Note 60, предлагаемый по цене от 6,5 тыс. руб. Гаджет оснащается IPS-экраном на 6,74 дюйма с разрешением HD+, яркостью 560 нит и частотой 90 Гц. За производительность устройства отвечает чип Unisoc Tiger T612, основная камера представлена датчиком на 32 Мп, а аккумулятор получил емкость 5000 мАч. Среди прочего отмечается наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP64, наличие слота microSD и разъема для наушников.

За ним следует Redmi 13C за 8,2 тыс. руб. За эти деньги он предлагает чип MediaTek Helio G85, тройную камеру на 50, 2 и 0,08 Мп, IPS-экран на 6,74 дюйма с HD-разрешением и частотой 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, разъем для наушников и выделенный слот для карт памяти.

Замыкает топ Infinix Hot 50i. При цене от 9,9 тыс. руб. он предлагает IPS-дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением HD+, яркостью 500 нит и частотой 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G81, а основная камера имеет сенсор на 48 Мп. Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, защиты по стандарту IP54, стереодинамиков, разъема для наушников, слота для карт памяти и NFC-модуля для бесконтактных платежей.