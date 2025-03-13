Ученые предупредили об апрельском усилении магнитных бурь

В связи с усилением солнечного ветра в апреле на Земле прогнозируется больше магнитных бурь, сообщил Агентству городских новостей «Москва» профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Апрель начнется с усиления роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Конечно, этот прогноз является предварительным, поскольку говорить однозначно на такой срок невозможно. Но уже сейчас, на начало апреля, модели показывают рост геомагнитной активности до уровня Kp индекс равен 4–5. А это значит, что мы ожидаем возмущения, которые могут перерасти в бури слабого уровня», – сказал Богачев.

Ранее сам ученый сообщил Агентству «Москва», что с четверга, 13 марта, на Земле могут возникнуть магнитные бури слабого уровня G1. По его данным, вероятность их возникновения составляет 20–30%.