В России рухнули продажи iPhone

В январе 2025 года в России зафиксировано падение продаж iPhone на 43% год к году, то есть почти в полтора раза. Онлайн-продажи смартфонов в России продемонстрировали снижение на 9% в натуральном выражении, до 1,04 млн единиц, пишут «Известия» со ссылкой на отчет компаний-партнеров нескольких производителей электроники.

Компания Apple больше не входит в пятерку крупнейших брендов смартфонов на рынке РФ. В январе 2024 года она находилась на второй строчке с долей в 14,3%, спустя год — на шестой с долей в 9%. Фирму обогнали китайские марки и южнокорейская Samsung.

В течение года продажи iPhone в России снизились примерно в два раза как в интернет-магазинах, так и в обычных торговых точках. По мнению Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, к этому привели ограничения функциональности в России, повышение стоимости каждой новой модели и отсутствие маркетинговых усилий со стороны самой Apple.

Артур Махлаюк, специалист по бизнес-анализу из IT-холдинга Fplus, полагает, что изменение спроса на продукцию Apple можно объяснить несколькими причинами. Он отметил, что стоимость устройств Apple довольно высока, поэтому они ориентированы на лояльную аудиторию.

Эксперт также отметил, что у моделей последних поколений еще не истек срок обновления. Некоторые потребители не видят смысла в покупке нового устройства, которое не отличается от предыдущих версий ни по функционалу, ни по дизайну. В TelecomDaily считают, что основная причина снижения спроса на продукцию Apple — это ее высокая цена, которая делает ее практически недоступной для большинства покупателей.