Найдены окаменевшие «волны» от астероида, убившего динозавров

Ученые создали карту «ряби» на морском дне, вызванной падением астероида 66 миллионов лет назад. Считается, что падение этого космического объекта привело к вымиранию динозавров. Новое исследование позволяет лучше понять последствия древней катастрофы.

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Космический удар создал «волны» на морском дне, местами достигающие высоты пятиэтажного дома. Они распространились на гораздо большую площадь, чем считалось ранее.

Предыдущие научные работы показали, что астероид размером около 10 км упал в воду неподалеку от полуострова Юкатан. Он вызвал мощное цунами, не похожее ни на одно из задокументированных.

Новые наблюдения помогли выявить уникальные геологические образования на шельфе современной центральной Луизианы. Они представляют собой окаменевшую «рябь», созданную мощным притоком воды. Сейчас образования залегают на глубине 1,5 км. В меловом периоде эта часть суши была погружена под воду и простиралась от береговой линии до более глубоких вод.

Ученые создали трехмерную карту этих волн. Она помогла смоделировать направление и последствия волны цунами.

Средняя высота «ряби» достигала 16 метров, средняя длина – 600 метров. Длинные асимметричные стороны волн оказались направлены на юго-восток. Это подтвердило, что источник цунами располагался в кратере Чиксулуб.

Мощное землетрясение, последовавшее за столкновением, очевидно, привело к разжижению слоя осадочных пород. Затем цунами сформировало из них особые структуры. Эти формы сохранились в осадке и после ослабления волны, сообщает Marine Geology.

Исследование показало, что волны присутствуют на площади до 900 квадратных километров. При этом они различались на склонах, у края шельфа и дальше по шельфу. Эти данные важны для моделирования цунами, прогнозирования будущих взаимодействий гигантских волн с шельфами и для понимания цунами в Чиксулубе, подчеркнули исследователи.