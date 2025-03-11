В Ленобласти при реставрации храма нашли послание XVIII века

В ходе реставрации храма в Подпорожском районе Ленобласти было обнаружено послание, оставленное его создателями для потомков. Об этом 10 марта сообщил вице-губернатор региона Владимир Цой.

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Специалисты работали над восстановлением деревянной церкви Рождества Богородицы в деревне Гимрека. Во время разборки верхнего кружала барабана звонницы была найдена закладная XVIII века, установлена в основание звонницы. Обычно такие плиты содержат информацию о годе закладки храма, его посвящении и иногда обращение к будущим поколениям.

На найденной закладной значится год — 1776-й. Эта церковь, расположенная на берегу Онежского озера, входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Время её постройки датируется периодом с 1650 по 1695 годы.