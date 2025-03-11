У Великой Китайской стены нашли массовое захоронение жертв древней войны

Ученые из России и Китая обследовали массовое захоронение, найденное за северными укреплениями Великой Китайской стены на территории современной Монголии. Его возраст оценивается в 2100 лет. В общей могиле покоились скелеты не менее 17 человек со следами ударов, расчленения и обезглавливания. Несколько черепов лежали отдельно от тел.

Эксперты предположили, что эти люди погибли во время войны между китайской династией Хань и кочевым народом хунну. Современные технологии помогли более точно идентифицировать их. Ученые секвенировали древнюю ДНК из 14 скелетов и проанализировали изотопы в костях. Исследование объединило традиционную археологию и историю с лабораторными методами.

Генетический материал из захоронения сравнили с образцами других древних групп. Оказалось, что захороненные у стены люди наиболее близки к историческим популяциям из бассейна в реки Хуанхэ в Китае.

Изотопный анализ показал, что люди не были выходцами с Монгольского нагорья и питались разнообразными растениями и мясом. Это больше соответствует традициям ханьцев. Кочевники хунну предпочитали мясные и молочные продукты.

Ученые пришли к выводу, что тела принадлежали войскам Хань. Хунну захватили их в бою и казнили.

Крепость Баянбулаг, расположенная на юге Монголии, стала важной ареной для ожесточенных сражений между двумя самыми могущественными империями Восточной Азии своего времени. В конце концов, победу одержала династия Хань. Хунну были полностью разгромлены и бежали на запад.

Исторические источники гласят, что крепость была построена в 104 году до нашей эры. Во время исследований там обнаружили многочисленные артефакты, типичные для культуры Хань: керамику, монеты, военные регалии. Так, были найдены части арбалетов и сотни наконечников стрел. Таким оружием владели только войска династии Хань, сообщает Journal of Archaeological Science.