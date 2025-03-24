Обнародована новая уникальная находка ученых

Немецкие биологи сделали уникальное открытие: они приобрели кусочек янтаря, добытый в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем яйцо, из которого, по мнению ученых, более 30 миллионов лет назад должна была вылупиться бабочка. Об этом сообщается в журнале Palaeontologia Electronica.

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Зародыш оказался застрявшим в древесной смоле, и, пройдя через эпохи, попал в руки исследователей. Отмечается, что янтарь был приобретен у проверенного продавца, а его подлинность подтверждается характерным голубым свечением под ультрафиолетом. Благодаря особенному строению яйца, ученые смогли отнести находку к новому роду и виду.

Бабочки и мотыльки в янтаре встречаются крайне редко. Причина кроется в хрупкости их крыльев, которые легче повреждаются и не так часто сохраняются в смоле.

Найденное яйцо было отнесено к новому роду и виду Eolimenitis baltica, принадлежащему семейству нимфалид (Nymphalidae). Его строение наиболее похоже на яйца бабочек рода Adelpha, которые также относятся к нимфалидам. Название нового рода отсылает к греческому слову Eos («богиня утренней зари»), а название вида связано с местом нахождения — балтийским янтарем.

Ученые установили, что ближайшие родственники этой бабочки — ленточники, дневные бабочки с пестрым окрасом крыльев. Балтийский янтарный лес, в котором обитали такие бабочки, был влажным смешанным лесом, с широколиственными и хвойными деревьями. Он был похож на современные субтропики Восточной Азии, где и обитают большинство современных ленточников.

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