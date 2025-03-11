Названы самые популярные в России складные смартфоны

Samsung Galaxy Z Fold 6 и Huawei Mate X6 возглавили рейтинг самых продаваемых в России складных смартфонов за 2024 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

По информации ретейлера, в сегменте складных устройств типа Fold наибольшим спросом пользовались модели Galaxy Z Fold 6 и Mate X6. В свою очередь среди смартфонов с форм-фактором Flip первенство завоевал Galaxy Z Flip 6.

Аналитики компании отмечают, что наибольший интерес к складным смартфонам проявляют жители Москвы, на которых приходится 27,8% от общего объема продаж. Далее в списке регионов-лидеров следуют Санкт-Петербург (14,7%), Казань (3%), Екатеринбург (3%), Красноярск (2%) и Ростов-на-Дону (1,7%).

В «М.Видео-Эльдорадо» выразили мнение, что складные смартфоны становятся все более привлекательными для покупателей благодаря новым возможностям использования, таким как удобный просмотр контента и многозадачность. В компании прогнозируют сохранение высокого спроса на данные гаджеты в 2025 году, особенно в связи с ожидаемым выходом новых моделей, включая Huawei Mate XT, и расширением предложения в среднем ценовом сегменте.