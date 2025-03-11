Наушники Xiaomi Buds 5 Pro назвали лучшей моделью в экосистеме бренда

Наши коллеги из GSMArena протестировали флагманские TWS-наушники Xiaomi Buds 5 Pro и назвали их лучшей моделью в экосистеме компании.

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Обозреватели отметили качественное звучание, расширенный функционал и комфортную посадку.

Каждый наушник весит 6,5 г, кейс — 40 г. Силиконовые насадки обеспечивают плотную изоляцию без давления на ушной канал.

Влагозащита по стандарту IP54 делает модель устойчивой к брызгам, но не к погружению в воду.

Xiaomi Buds 5 Pro оснащены тройными драйверами, адаптивным шумоподавлением, поддержкой aptX Lossless, объемным звуком с отслеживанием положения головы и режимом диктофона.

Возможна одновременная работа с двумя устройствами и настройка жестов. Автономность достигает 8 часов без подзарядки и до 40 часов с кейсом (570 мАч).

В ходе тестов заявленные показатели подтвердились. Цена наушников стартует от €200.