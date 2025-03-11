Наушники Xiaomi Buds 5 Pro назвали лучшей моделью в экосистеме бренда

В GSMArena назвали наушники Xiaomi Buds 5 Pro «лучшей моделью в экосистеме бренда»
Наши коллеги из GSMArena протестировали флагманские TWS-наушники Xiaomi Buds 5 Pro и назвали их лучшей моделью в экосистеме компании.
Обозреватели отметили качественное звучание, расширенный функционал и комфортную посадку.
Каждый наушник весит 6,5 г, кейс — 40 г. Силиконовые насадки обеспечивают плотную изоляцию без давления на ушной канал.
Влагозащита по стандарту IP54 делает модель устойчивой к брызгам, но не к погружению в воду.
Xiaomi Buds 5 Pro оснащены тройными драйверами, адаптивным шумоподавлением, поддержкой aptX Lossless, объемным звуком с отслеживанием положения головы и режимом диктофона.
Возможна одновременная работа с двумя устройствами и настройка жестов. Автономность достигает 8 часов без подзарядки и до 40 часов с кейсом (570 мАч).
В ходе тестов заявленные показатели подтвердились. Цена наушников стартует от €200.