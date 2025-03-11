Ученые выяснили секрет долговечности огня в гробнице Цинь Шихуанди

На протяжении тридцати лет ученые из США провели свыше 700 опытов, чтобы разгадать загадку пламени, горящего в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди на протяжении более 2000 лет. Об этом пишет агентство «Кулик».

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Отмечается, что мавзолей, возвышающийся в окрестностях Сианя в Китае, привлекает туристов своими таинственными «вечными лампадами». Они, по преданию, продолжают гореть, несмотря на течение времени. В публикации уточняют, что подобные феномены отмечались в Египте — а в 140 году нашей эры в римской гробнице Палласа обнаружили горящую лампу, не гаснущую на протяжении более двух тысяч лет.

Согласно преданию, «вечная лампада» в мавзолее Цинь Шихуанди представляла собой светильник с двухслойным сосудом: внутренняя часть заполнялась горючим веществом, а внешняя — водой для охлаждения. По легендам, император наливал жир «русалки».

Однако, как выяснили ученые, разгадка кроется в химическом составе. Фитиль лампы содержал белый фосфор, который при повышенной влажности и температуре способен к самовозгоранию.

Ранее археологи из ведущих научных учреждений обнаружили древнейшие в мире свидетельства манипуляций с рогами скота.