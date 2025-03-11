Сверхтонкий iPhone 17 Air сравнили с 16 Pro Max

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сравнительные фотографии iPhone 16 Pro Max и макета будущего iPhone 17 Air, которому приписывают сверхтонкий корпус.

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Судя по опубликованным снимкам, iPhone 17 Air сохранит привычные элементы управления на левом торце: качельку регулировки громкости и кнопку действия. Останется ли в будущем смартфоне кнопка управления камерой, неизвестно. При этом кнопка включения и блокировки, если верить фотографии, станет сенсорной.

По слухам, iPhone 17 Air получит корпус толщиной всего 5,5 мм, что сделает новинку самым тонким смартфоном Apple. При этом длина и ширина устройства будут аналогичны размерам iPhone 17 Pro Max — около 163 мм и 77,6 мм соответственно.

Смартфону приписывают OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма с узкой рамкой, новый чип A19, одну тыльную камеру с разрешением 48 Мп и моно-динамик. Последнее сделает смартфон единственным флагманом за последние годы, в котором не предусмотрено два динамика.

Стоимость устройства, по слухам, составит около $1300 (около 115 тыс. руб.).