Маск сообщил о мощной и скоординированной кибератаке против X

Предприниматель Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, рассказал, что неизвестные злоумышленники предприняли масштабную кибератаку против соцсети X. Он добавил, что действия хакеров привели к сбоям в работе площадки, пишет «Комсомольская правда».

В социальной сети X в понедельник, 10 марта, произошел массовый сбой, сообщения о о проблемах с доступом поступили от пользователей из США, Японии, Великобритании, ФРГ, Франции и ряда других стран.

«‎Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Вовлечены большая скоординированная группа или страна», — отметил Маск.

Ранее сообщалось, что Маск в ходе дискуссии в соцсети X о значении системы Starlink для Украины назвал министра иностранных дел Радослава Сикорского «маленьким человеком» и «марионеткой» американского миллиардера Джорджа Сороса.