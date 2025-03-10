«Радиостанция Судного дня» передала два новых странных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 10 марта, передала в эфир два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

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В 10:58 по московскому времени в эфире прозвучало слово «водоклев». В 15:50 станция снова ожила, чтобы передать слово «аккордеон». До этого, 6 марта, слушатели услышали в эфире странное слово «кайфогик».

17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные.

«Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка».