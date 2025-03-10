В ночь на пятницу Луна окрасится в кроваво-красный цвет

В ночь на 15 марта произойдет полное лунное затмение, однако в России оно будет видно лишь частично. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе, Африке и России Луна зайдет за горизонт до завершения затмения. Об этом сообщает NASA.

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Во время полного затмения Луна приобретает характерный красноватый оттенок, что связано с преломлением солнечного света в атмосфере Земли. Это явление часто называют «кровавой Луной».

В России наблюдать затмение можно будет в его начальной фазе, пока Луна остается на небосводе. Лучше всего оно будет видно в западных регионах страны, но многое зависит от погодных условий.

Тем, кто не успеет увидеть затмение, стоит запомнить дату 7 сентября — в этот день следующее полное лунное затмение будет видно в Азии, Африке, Австралии и Европе. А в России и других странах СНГ ближайшее затмение, которое можно будет наблюдать полностью, ожидается в марте 2026 года.

Чтобы увидеть затмение, не требуется никакого специального оборудования — достаточно ясного неба и открытого горизонта.