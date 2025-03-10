Apple будет следить за окружением пользователей через камеры в AirPods
Компания Apple разрабатывает новую модель беспроводных наушников AirPods, оснащенную встроенными камерами, которые будут использоваться для анализа окружения пользователя. Об этом, как пишет GizmoChina, сообщил авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg в своем новом информационном бюллетене PowerOn.
Согласно отчету Гурмана, разработка AirPods с камерами находится в активной стадии. Информация подтверждает предыдущие слухи, появившиеся в январе, и указывает на то, что релиз инновационных наушников может состояться в обозримом будущем.
Важно отметить, что, по имеющимся данным, камеры в AirPods не предназначены для фото- и видеосъемки в традиционном понимании. Их основная функция – сбор данных об окружающей среде пользователя. Предполагается, что эти данные будут обрабатываться с помощью Apple Intelligence для «Визуального поиска». Аналогичная технология уже используется в камерах iPhone для предоставления пользователям информации об объектах в кадре фронтальной или основной камеры.
На данный момент точные сроки выхода AirPods с камерами остаются неизвестными. Предполагается, что новинка может появиться на рынке после выхода AirPods Pro 3, релиз которых ожидается в этом году.