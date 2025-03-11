«Лаборатория Касперского» предупредила о новой опасности в YouTube

На YouTube появились каналы с видеороликами, в описании которых содержатся ссылки, ведущие на скачивание вредоносного программного обеспечения DCRat, рассказал «Газете.ру» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Олег Купреев.

Вредоносная программа перехватывает управление компьютером и передает его злоумышленникам. С начала года от этой программы пострадали около 1000 человек, подавляющее большинство из них — россияне, сообщил Купреев.

«DCRat позволяет злоумышленникам удаленно контролировать зараженный компьютер. Вредонос способен скачивать на устройство дополнительные модули, расширяющие функционал DCRat. Это могут быть, например, кейлоггеры (программы для записи и передачи данных о нажатии клавиш), стилеры (программы для поиска и кражи конкретной информации на компьютере), а также троянцы, предоставляющие доступ к веб-камере», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

Для распространения DCRat злоумышленники используют YouTube: они создают аккаунты и загружают видеоролики для геймеров. В описании размещают ссылки на сайты, предлагающие скачать читерские программы для игр. Часто ссылки ведут к архивам на файлообменниках. При попытке пользователя запустить содержимое на компьютер загружается вредоносное ПО.

Telegram-профили россиян пытаются красть от имени "Лаборатории Касперского"

Специалист призвал не переходить по подозрительным ссылкам, особенно в описаниях к видео на YouTube, а также использовать надежное антивирусное программное обеспечение для защиты своих устройств.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что нужно сделать, если злоумышленники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах». Первый шаг — заблокировать свою учетную запись. Затем необходимо обратиться в МФЦ и выяснить, что аферисты успели сделать, авторизовавшись в аккаунте. От ответа ведомства будут зависеть дальнейшие шаги по исправлению ситуации.